экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Туркменистане готовятся провести военные учения
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 13 апреля провел заседание Государственного совета безопасности по итогам работы военных и правоохранительных органов за три месяца, сообщает госинформагентство ТДХ.

Министр обороны Бегенч Гундогдыев доложил об увольнении в запас военнослужащих и новом весеннем призыве, а также о подготовке к военно-тактическим учениям. Их дату издание не называет.

Напомним, предыдущие совместные военные учения сухопутных войск, ВВС, ВМС и сил ПВО прошли на побережье Каспия в октябре 2022 года.

Генеральный прокурор Сердар Мяликгулыев отчитался о результатах проведенных проверок в ряде структур, также без деталей пишет ТДХ.

Глава государства поручил ему проводить профилактику различных правонарушений, выявлять их причины и условия, а также контролировать «вопросы освоения инновационных форм» работы прокуратуры.

Начальник Государственной пограничной службы Язгелди Нурыев сообщил о модернизации материально-технической базы подотчетных структур, в том числе об открытии новых жилых домов для военнослужащих.

О работе противопожарной службы в связи с наступлением жаркого периода, и об открытии жилых домов для сотрудников и новых административных зданий для подразделений ведомства доложил министр внутренних дел Мухаммет Хыдыров.

Сердар Бердымухамедов поручил ему рассказывать о ППД в учреждениях и на предприятиях, а в связи с предстоящим летним сезоном провести инструктажи по обеспечению пожарной безопасности.

Всем руководителям силовых ведомств в очередной раз поручено внедрять «цифровую систему» и модернизировать материально-техническую базу, а также укреплять кадровый потенциал.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com