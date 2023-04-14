Число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 50,5 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате землетрясений в Кахраманмараше увеличилось до 50 тыс. 500 человек. Об этом объявил Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, передает Нaberturk.

Ранее Сойлу сообщал о 50 тыс. 399 погибших.

«Мы завершим первый период удаления обломков в районе землетрясения, за исключением Хатая, до праздника. Были разобраны завалы 40 тыс. 969 из 57 тыс. 29 зданий. Был составлен план выплат семьям погибших. Погибли 50 тыс. 500 наших граждан», - приводит издание слова министра.

Он отметил что, среди погибших лица 5 тыс. человек не опознаны. По словам Сойлу, для пострадавших так же установлены 66 тыс. контейнерных домов, число которых скоро достигнет до 100 тыс.

Утром 6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Землетрясение, глубина которого была определена в 7 км, вызвало серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адияман, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана и Кахраманмараш.