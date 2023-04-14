В Иране в прошлом году были казнены свыше 580 человек, - правозащитные группы

CentralAsia (CA) - В Иране в прошлом году были казнены по меньшей мере 582 человека. Это самый высокий показатель с 2015 года, говорится в отчете правозащитных организаций «Права Ирана» и «Вместе против смертной казни», о котором сообщает Deutsche Welle.

По сравнению с 2021 годом, когда правозащитники зафиксировали 333 казни, рост составил 75%.

Более половины казненных были приговорены к смерти по обвинениям, связанным с наркотиками, в 49% случаев — по обвинению в убийстве.

Руководитель организации «Права Ирана» Махмуд Амири-Могхаддам считает, что «каждая казнь в Иране независимо от обвинений носит политический характер». Власти усилили казни по неполитическим обвинениям, чтобы посеять страх среди людей, пояснил правозащитник.

Составители отчета подчеркнули отсутствие прозрачности при объявлении смертных приговоров. Они заявили, что более 88% всех казней не были официально обнародованы властями.

Напомним, что 2022 год в Иране был отмечен массовыми антиправительственными акциями и жестким подавлением со стороны силовиков. Последняя волна протестов началась после того, как в середине сентября скончалась 22-летняя Махса Амини. Полиция нравов задержала ее за «неправильное ношение хиджаба», и уже из отдела полиции девушку увезли в реанимацию, где она и умерла. Очевидцы утверждают, что ее избили в отделении.

Протесты продолжались в крупных городах Ирана вплоть до начала декабря. В ходе подавления антиправительственных акций сотни человек погибли, тысячи были арестованы силовиками. Как минимум четыре человека были казнены за участие в протестах, более ста ожидают возможного смертного приговора.