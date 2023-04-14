«Хотим в Озенмунайгаз». О ходе переговоров с протестующими казахскими нефтяниками рассказали в КМГ

CentralAsia (KZ) - Компания «КазМунайГаз» (КМГ), Минтруда, Минэнерго Казахстана и фонд «Самрук-Казына» продолжают переговоры с бывшими рабочими нефтесервисной компании «БерАли Мангистау Company», сообщает пресс-служба КМГ, передает Informburo.kz.

Инициативная группа рабочих из 10 человек требует трудоустройства в АО «Озенмунайгаз». Ранее «БерАли Мангистау Company» проиграла тендер на выполнение работ для этой компании. 11 апреля активисты устроили несанкционированный митинг в Астане, но после вмешательства полиции отбыли обратно в Жанаозен.

Переговорная комиссия работает с 11 апреля и уже провела три заседания. Активистов проинформировали, что трудоустроить их в «Озенмунайгаз» невозможно. В очереди на работу в этой компании стоят 9 тысяч сотрудников коммунальных предприятий, которым предоставляют рабочие места в «Озенмунайгазе» в порядке очерёдности.

Вместе с тем в КМГ сообщили, что готовы заключать контракты на работы для своих дочерних компаний по схеме «3+2», то есть на три года с правом продления на два года.

Активисты предлагали альтернативный вариант – дать заказы на подземные ремонтные работы компаниям «Бургылау» и «Мунайфилдсервис» и трудоустроить их в эти организации. Однако в руководстве этих компаний эту идею восприняли без интереса из-за неполной загруженности действующих бригад.

Переговорщики готовы рассмотреть вопрос о создании независимой комиссии по вопросам условий труда, применения единого тарифно-квалификационного справочника и тендерных процедур. Ответ активистам пообещали предоставить после согласования повестки и состава комиссии с заинтересованными госорганами.

«Представители КМГ подтвердили готовность трудоустроить всех бывших сотрудников «БерАли» с сохранением зарплаты и соцпакета в компанию, которая выиграла тендер. Обсуждение продолжается», – резюмировали в национальной компании.

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