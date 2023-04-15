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Взрыв произошел у места выступления премьера Японии. Видео

CentralAsia (CA) -  Возле места публичного выступления премьера Японии Фумио Кисиды произошел взрыв. Глава правительства эвакуирован, он не пострадал, передает NHK.

Взрыв произошел в городе Вакаяма на юге Японии, когда Кисида должен был начать свою речь. Японские СМИ распространяют кадры задержания мужчины и эвакуации людей с места происшествия. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в результате взрыва.

Пока точно неизвестно, что именно взорвалось. Как пишет Kyodo, речь идет о предмете, который похож на дымовую шашку. Агентство Jiji сообщает, что был брошен предмет, похожий на трубу, после чего произошел взрыв.

Задержанный на месте инцидента мужчина арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу. О его мотивах пока не сообщается.

Фумио Кисида, несмотря на произошедшее, решил провести в субботу, 15 апреля, три публичных выступления.

В июле 2022 года в Японии во время публичного выступления был убит бывший премьер Синдзо Абэ (2012–2020). В него выстрелил Тэцуя Ямагами, он считал политика связанным с религиозной организацией «Церковь объединения», которая разорила семью нападавшего.

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