Во Франции прошли беспорядки после решения Конституционного совета о повышении пенсионного возраста

CentralAsia (CA) - В нескольких городах Франции протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией после одобрения Конституционным советом страны основных положений пенсионной реформы, передает BFMTV.

Источник телеканала в полиции сообщил, что у мэрии Парижа собрались 4 тыс. человек. Некоторые протестующие начали поджигать мусорные баки и мебель на улице.

«В пятницу [14 апреля] вечером в столице было зарегистрировано более 30 поджогов мусорных баков с высокой опасностью распространения [огня] и многочисленные акты насилия», — подчеркнул государственный секретарь при МВД Франции Лоран Нуньес.

В столичной полиции сообщили о задержании 112 демонстрантов.

В Рене несколько сотен человек вышли на протест. Некоторые из них напали на полицейский участок и подожгли входную дверь. В ходе беспорядков также поджигали мусорные баки.

В связи с этим в Рен отправили CRS 8 — элитное подразделение, созданное в июле 2021 года, специализирующееся на борьбе с насилием в городах.

В Марселе было приостановлено движение поездов на вокзале Сен-Шарль из-за присутствия протестующих на путях. Затем они положили предметы на рельсы.

«Мы столкнулись на вокзале Сен-Шарль с захватом путей [протестующими]» -, сказал представитель «Национального сообщества французских железных дорог».

Конституционный совет 14 апреля признал законной пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Тем не менее совет отклонил шесть пунктов реформы, в том числе индекс занятости пожилых и бессрочный трудовой договор для пожилых.

BFMTV сообщает, что президент Эмманюэль Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в течение 48 часов.