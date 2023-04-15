Госдеп США сообщил о выделении Украине $4,9 млрд к сентябрю

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В сентябре США выделят Украине $4,9 млрд в качестве бюджетной поддержки через Всемирный банк, сообщает Госдепартамент страны. Вашингтон ранее одобрил перечисление $18 млрд на эти цели.

«США предоставили правительству Украины $18 млрд бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка. Дополнительные $4,9 млрд будут доступны в сентябре», — говорится в сообщении ведомства.

В заявлении Госдепа уточняется, что масштабы финансирования, необходимые для реконструкции страны, зависят от тесного сотрудничества с частным сектором, чтобы стимулировать инвестиции. «Успех Украины должен подкрепляться необходимыми реформами, которые сосредоточены на надлежащем управлении, верховенстве закона и борьбе с коррупцией», — подчеркнули в Госдепартаменте.

США выделяют Украине бюджетную помощь наряду с военной. Общий объем помощи составил в 2022 году $75,5 млрд, сообщала The Hill. Страны НАТО передали Украине военную помощь на $65 млрд, больше $30 млрд из них — это поставки США.