экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Госдеп США сообщил о выделении Украине $4,9 млрд к сентябрю
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В сентябре США выделят Украине $4,9 млрд в качестве бюджетной поддержки через Всемирный банк, сообщает Госдепартамент страны. Вашингтон ранее одобрил перечисление $18 млрд на эти цели.

«США предоставили правительству Украины $18 млрд бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка. Дополнительные $4,9 млрд будут доступны в сентябре», — говорится в сообщении ведомства.

В заявлении Госдепа уточняется, что масштабы финансирования, необходимые для реконструкции страны, зависят от тесного сотрудничества с частным сектором, чтобы стимулировать инвестиции. «Успех Украины должен подкрепляться необходимыми реформами, которые сосредоточены на надлежащем управлении, верховенстве закона и борьбе с коррупцией», — подчеркнули в Госдепартаменте.

США выделяют Украине бюджетную помощь наряду с военной. Общий объем помощи составил в 2022 году $75,5 млрд, сообщала The Hill. Страны НАТО передали Украине военную помощь на $65 млрд, больше $30 млрд из них — это поставки США.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com