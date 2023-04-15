80 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Казахстане за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 80 новых случаев коронавирусной инфекции и один случай коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтвержден 1 410 791 случай КВИ+ и 90 977 случаев КВИ-.

На 14 апреля лечение получают 1 805 человек (1 621 КВИ+ и 184 КВИ-), из них в стационарах находятся 184 заболевших, амбулаторно лечатся – 1 621. Двое заболевших – в тяжелом состоянии.

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