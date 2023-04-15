экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
80 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Казахстане за сутки

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 80 новых случаев коронавирусной инфекции и один случай коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтвержден 1 410 791 случай КВИ+ и 90 977 случаев КВИ-.

На 14 апреля лечение получают 1 805 человек (1 621 КВИ+ и 184 КВИ-), из них в стационарах находятся 184 заболевших, амбулаторно лечатся – 1 621. Двое заболевших – в тяжелом состоянии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com