Астану накрыло снегом. Фото

CentralAsia (KZ) - Астану накрыло снегом. Согласно прогнозам синоптиков, осадки ожидаются до понедельника, передает Tengrinews.kz.

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Отмечается, что ранее синоптики предупреждали, что в городе, помимо сильного снега, ожидаются еще и гололед, а температура воздуха ночью и днем опустится до 5-7 мороза.

На данный момент в столице продолжается снегопад, ветрено. Температура воздуха составляет минус 7 градусов.

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