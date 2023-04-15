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Астану накрыло снегом. Фото

CentralAsia (KZ) -  Астану накрыло снегом. Согласно прогнозам синоптиков, осадки ожидаются до понедельника, передает Tengrinews.kz.

Отмечается, что ранее синоптики предупреждали, что в городе, помимо сильного снега, ожидаются еще и гололед, а температура воздуха ночью и днем опустится до 5-7 мороза.

На данный момент в столице продолжается снегопад, ветрено. Температура воздуха составляет минус 7 градусов.

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