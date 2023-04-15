Путин подписал закон об электронных повестках, предусматривающий запрет на выезд из страны

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Согласно документу, создается реестр воинского учета, в котором будут аккумулироваться данные информационных госсистем.

Повестки после вступления закона в силу будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной, сохраняются прежние способы вручения — через работодателя или лично. В законе также говорится, что повестка будет считаться врученной через неделю после ее размещения в реестре повесток.

С наступлением момента, когда повестка считается врученной, ее адресату запретят выезд из России, решение об этом будет автоматически сформировано в реестре воинского учета и придет гражданину на «Госуслугах».

Призывникам в течение суток со времени, когда повестка будет считаться врученной, направляется предупреждение о возможных ограничениях. Они вступят в силу, если не явиться в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке. В число возможных ограничений входят запрет на регистрацию ИП или самозанятого, приостановка государственной регистрации недвижимости, ограничение на управление транспортом и запрет на его регистрацию, отказ в получении кредитов.

Минцифры, которое разрабатывает реестр, заявило, что база заработает не раньше осеннего призыва. Министр Максут Шадаев также говорил, что повестка на «Госуслугах» придет в том случае, «если только пользователь сам не отключит эту функцию».

11 апреля Госдума приняла соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтении. На следующий день его одобрил Совет Федерации.