Папа римский Франциск подтвердил визит в Монголию в сентябре

CentralAsia (MNG) - Папа Франциск подтвердил, что в сентябре отправится в Монголию, став первым папой, посетившим азиатскую страну, где проживает кардинал и около 1300 католиков.

В аудиенции 14 апреля с руководителями и сотрудниками ITA Airways, авиакомпании, которая возила Папу Римского в его международные поездки с 2021 года, он сказал, что посетит Монголию, страну, зажатую между Россией и Китаем, после поездки в Венгрию в конце апреля и в Марсель, Франция, в сентябре.

Во время воздушной пресс-конференции по поводу своего обратного рейса из Южного Судана в феврале папа сказал журналистам, что «существует вероятность того, что из Марселя я вылечу в Монголию».

Работникам авиакомпании Франциск сказал, что «даст Бог» он отправится в свое 41-е апостольское путешествие, отправившись в Венгрию 28-30 апреля, «а потом будут Марсель и Монголия, и все остальные, которые находятся в листе ожидания».

Поездка Папы в Монголию будет иметь стратегическое значение для Ватикана, у которого натянутые отношения с соседним Китаем, в первую очередь из-за очевидных нарушений соглашения между Китаем и Ватиканом, в котором изложены процедуры назначения епископов.

В августе 2022 года Франциск назначил итальянского епископа Джорджио Маренго, апостольского префекта Улан-Батора, Монголия, первым кардиналом в Монголии. Маренго служит в Монголии с 2003 года и в свои 48 лет является самым молодым членом Коллегии кардиналов.

На февральской пресс-конференции Франциск уточнил, что его поездка в Марсель не будет апостольским визитом во Францию, а скорее он поедет в город, чтобы присутствовать на встрече средиземноморских епископов. Он должен выступить на собрании 23 сентября.

«Я поеду в Марсель, а не во Францию, — сказал он.

Папа также сказал, что поездка в Индию может состояться в следующем году, но не упомянул об этом работникам авиакомпании.

источник: Middle Asian News

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения