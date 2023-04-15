Белоруссия готовит площадки под стратегическое ядерное оружие

Виктор Хренин

CentralAsia (CA) - Белоруссия ведет подготовку существующих площадок для возможного размещения в республике стратегического ядерного оружия. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Его слова приводит пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

«Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают»,— сказал министр в ходе посещения одного из белорусских полигонов.

Владимир Хренин также отреагировал на заявления о том, что тактическое ядерное оружие, которое будет размещено в Белоруссии, сможет использовать только российская сторона. «У нас подготовлена техника, самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы, мы получили современный комплекс «Искандер», который также способен применять ракеты с ядерными боеголовками. На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и оно вернется к нам»,— отметил он.

По словам Хренина, размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия стало следствием «развернутого информационного противоборства», которое идет против страны. Однако, по его словам, бояться тактического ядерного оружия не стоит. «Никто не собирается его применять. Это фактор серьезного стратегического сдерживания. То есть оно будет как лекарство для больных голов, которые еще думают, что с нами можно разговаривать с позиции силы»,— заключил он.

25 марта президент России Владимир Путин объявил, что по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». По его словам, белорусская авиация уже может наносить удары по объектам противника «средствами поражения в ядерном оснащении».