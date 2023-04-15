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В пяти регионах Казахстана закрыты дороги из-за непогоды

CentralAsia (KZ) -  Из-за резкого ухудшения погодных условий закрыты трассы в пяти регионах Казахстана, сообщает Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения «КазАвтоЖол».

«Из-за бокового ветра, снега и дождя на 25 участках республиканских трасс временно ограничено движение. Автодороги закрыты в Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, общая протяженность закрытых участков трасс составляет 2 253 км или 9% от общей республиканской сети.

Дорожниками продолжается уборка снега и борьба с гололедом. Сейчас на трассах Казахстана задействованы 430 единиц спецтехники и 500 специалистов.

Вчера были объявлены штормовые предупреждения практически во всех регионах Казахстана.

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