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В Ташкенте зафиксировали самую жаркую погоду за 150 лет

CentralAsia (UZ) -  Вчера, 14 апреля, в столице Узбекистана Ташкенте зафиксировали самую жаркую погоду за последние 150 лет. Кроме того, побит температурный рекорд 77-летней давности. Об этом сообщил ведущий специалист «Узгидромета» Эркин Абдулахатов.

«14 апреля максимальная температура в столице достигла +35 градусов, что на 2 градуса больше показателя 14 апреля 1946 года. Тогда температура составила +32,6 градуса», – написал он в Telegram.

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