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В Судане идут бои между враждующими силовыми структурами. Над столицей летают истребители

CentralAsia (CA) -  В центре столицы Судана слышна стрельба и взрывы, над городом замечена боевая авиация, судя по всему армейская. За контроль над городом и другими важными объектами страны сражаются суданская армия и военизированные Силы быстрой поддержки. Известно о том, что в результате противостояния погибли более 50 человек, сообщает «Би-би-си».

В общей сложности 56 человек были убиты и 595 получили ранения в ходе столкновений по всему Судану, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральный комитет суданских врачей рано утром в воскресенье - на следующий день после того, как вспыхнули боевые действия между суданскими военными и военизированными Силами быстрой поддержки.

Армия подчиняется военному правительству (Суверенному совету) Судана во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрой поддержки (RSF) - вице-президенту, генералу Мохамеду Хамдану Дагало.

В рамках предлагаемого перехода к гражданскому правлению Силы быстрой поддержки должны быть интегрированы в состав вооруженных сил, но генералы не могут договориться о том, в какие сроки это должно произойти, и этот спор перерос в вооруженную борьбу.

Военные действия идут и во многих жилых районах столицы, где люди вынуждены укрываться в домах.

Боевики RSF утверждают, что захватили по меньшей мере три аэропорта страны, а также ряд военных объектов и президентский дворец.

Однако главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан утверждает, что заявления Сил быстрой поддержки о том, что они контролируют президентский дворец, столичный аэропорт и штаб-квартиру вооруженных сил не соответствуют действительности. В телефонном интервью каналу Al Jazeera генерал аль-Бурхан заявил, что именно военные полностью контролируют ситуацию.

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