В Судане идут бои между враждующими силовыми структурами. Над столицей летают истребители

CentralAsia (CA) - В центре столицы Судана слышна стрельба и взрывы, над городом замечена боевая авиация, судя по всему армейская. За контроль над городом и другими важными объектами страны сражаются суданская армия и военизированные Силы быстрой поддержки. Известно о том, что в результате противостояния погибли более 50 человек, сообщает «Би-би-си».

Unrest in Sudan. The Sudanese paramilitary group Rapid Support Forces took over the presidential palace in the capital Khartoum earlier today. It is now reported that Government special forces have retaken control of the Republic's palace in Khartoum, as well as the airport pic.twitter.com/KIqsEc0zfM — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 15, 2023

В общей сложности 56 человек были убиты и 595 получили ранения в ходе столкновений по всему Судану, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральный комитет суданских врачей рано утром в воскресенье - на следующий день после того, как вспыхнули боевые действия между суданскими военными и военизированными Силами быстрой поддержки.

Армия подчиняется военному правительству (Суверенному совету) Судана во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрой поддержки (RSF) - вице-президенту, генералу Мохамеду Хамдану Дагало.

В рамках предлагаемого перехода к гражданскому правлению Силы быстрой поддержки должны быть интегрированы в состав вооруженных сил, но генералы не могут договориться о том, в какие сроки это должно произойти, и этот спор перерос в вооруженную борьбу.

Военные действия идут и во многих жилых районах столицы, где люди вынуждены укрываться в домах.

Боевики RSF утверждают, что захватили по меньшей мере три аэропорта страны, а также ряд военных объектов и президентский дворец.

Однако главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан утверждает, что заявления Сил быстрой поддержки о том, что они контролируют президентский дворец, столичный аэропорт и штаб-квартиру вооруженных сил не соответствуют действительности. В телефонном интервью каналу Al Jazeera генерал аль-Бурхан заявил, что именно военные полностью контролируют ситуацию.