В Судане идут бои между враждующими силовыми структурами. Над столицей летают истребители

CentralAsia (CA) - В центре столицы Судана слышна стрельба и взрывы, над городом замечена боевая авиация, судя по всему армейская. За контроль над городом и другими важными объектами страны сражаются суданская армия и военизированные Силы быстрой поддержки. Известно о том, что в результате противостояния погибли более 50 человек, сообщает «Би-би-си».

Unrest in Sudan. The Sudanese paramilitary group Rapid Support Forces took over the presidential palace in the capital Khartoum earlier today. It is now reported that Government special forces have retaken control of the Republic's palace in Khartoum, as well as the airport pic.twitter.com/KIqsEc0zfM