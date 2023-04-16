Иран введет уголовную ответственность за призывы не носить хиджаб

CentralAsia (CA) - Заместитель генерального прокурора Ирана Али Джамади заявил, что в уголовных судах страны будут преследовать людей, которые призывают женщин не носить хиджаб. Он добавил, что судить таких людей будут без права обжалования приговора, передает Reuters.

«Преступление, связанное с пропагандой снятия хиджаба, будет рассматриваться в уголовном суде, решения которого окончательны и обжалованию не подлежат. Наказание за такую пропаганду будет намного тяжелее, чем за само снятие хиджаба»,— сказал. Он не уточнил, какое именно наказание последует за такие призывы.

Осенью 2022 года в Иране прошли массовые протесты. Они начались после гибели 22-летней Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов за неправильно надетый хиджаб. Очевидцы, в том числе женщины, которые были задержаны вместе с Амини, заявили, что перед смертью она была жестоко избита и получила тяжелые травмы головы. Иранские силовики причастность к смерти девушки отрицали и говорили, что она умерла из-за сердечного приступа.

По данным Iran International, по итогам протестных акций около 19 тыс. человек были задержаны, из них несколько сотен человек приговорили к смертной казни. Несколько смертных приговоров было приведено в исполнение. Среди осужденных за призывы к участию в протестах оказалась дочь бывшего президента Ирана Али Акбара Хашеми-Рафсанджани.