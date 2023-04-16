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50 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 50 новых случаев коронавирусной инфекции. Случаев коронавирусной пневмонии и летальных исходов не зафиксировано, сообщает Минздрав.

Всего в стране подтвержден 1 410 841 случай КВИ+ и 90 977 случаев КВИ-.

На 16 апреля лечение получают 1 812 человек (1 628 КВИ+ и 184 КВИ-), из них в стационарах находятся 184 заболевших, амбулаторно лечатся – 1 628. Двое заболевших – в тяжелом состоянии.

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Коронавирус в Казахстане
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