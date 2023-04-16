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Землетрясение магнитудой 4 произошло на казахстанско-китайской границе

CentralAsia (KZ) -  В 7:40 по местному времени в 325 км на восток от Алматы зафиксировано землетрясение магнитудой 4, сообщила Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС.

Землетрясение произошло на глубине 15 км.

Сведения об ощутимости не зафиксированы.

В 8:55 по местному времени в 43 км на восток от Алматы было зарегистрировано еще одно землетрясение магнитудой 3,8. Сведений об ощутимости также нет.

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