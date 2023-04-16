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В Украине сообщили о большом пасхальном обмене пленными с Россией
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о большом пасхальном обмене военнопленными с Россией. По его словам, в Украину вернулись 130 военнослужащих.

Как сообщил Ермак в своем Telegram-канале, вернувшиеся в Украину были взяты в плен на Бахмутском, Cоледарском, Запорожском и Херсонском направлениях. Среди них — нацгвардейцы, пограничники, моряки, рядовые и сержанты, Государственный специальной службы охраны транспорта. Ермак отметил, что обмен проходил последние дни «в несколько этапов».

Ермак не уточнил, по какой формуле прошел обмен.

Ранее пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала видео, на котором тот поручил по случаю Пасхи передать группу военнопленных Украине.

О возвращении российских военнопленных пресс-служба Пригожина не сообщила. Российские официальные лица эту информацию также не комментировали. Вчера, 15 апреля, глава парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что из украинского плена вернулись пять чеченских военных. По его словам, это произошло в результате переговоров, длившихся с декабря 2022 года.

Последний раз об обмене военнопленными сообщалось 10 апреля. Россия вернула 106 военнослужащих, Украина — 100.

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