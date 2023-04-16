В США сошел с рельсов и загорелся поезд с опасными веществами

CentralAsia (CA) - В американском штате Мэн неподалеку от деревни Роквуд сошел с рельсов и загорелся поезд компании Canadian Pacific Railways (Канадские тихоокеанские железные дороги), перевозивший в том числе опасные вещества, передает местное отделение Fox News со ссылкой на заявление компании.

Роквуд находится в округе Сомерсет, примерно в 72 км от границы с Канадой.

Компания заявила, что состав сошел с рельсов из-за размытия путей в районе озера Мусхед. Оно является крупнейшим водоемом с пресной водой в штате. По данным Canadian Pacific Railways, в результате возгорания пострадали только локомотив и вагоны с лесоматериалами, опасные вещества огонь не затронул.

Эвакуации не было и угрозы для населения нет, добавила компания. Какие именно потенциально опасные вещества перевозил поезд, не уточняется.

О том, что с рельсов сошел поезд, сообщает также пожарно-спасательный департамент Роквуда, пишет CNN. Директор Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями округа Сомерсет Майкл Смит сказал, что многочисленные службы экстренного реагирования штата и местных структур прибыли на место происшествия.