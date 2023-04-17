«Монгольский хан» в лондонском Колизее

CentralAsia (MNG) - «Монгольский хан» — это щедрое возрождение пьесы 1998 года монгольского писателя и поэта Лхагвасурэна Бавуу: эта грандиозная постановка — с участием более 70 человек — в прошлом году была показана в Улан-Баторе как блокбастер, а теперь идет в лондонском Колизее на пару недель в рамках празднования шестидесятилетия установления дипломатических отношений между Великобританией и Монголией.

Что касается драматического содержания, то, похоже, это вымышленное повествование, действие которого происходит 2000 лет назад, на заре империи Хунну, после героического Арчуг-хана, который намеревается сформировать прочную династию. Хунны, конечно, были печально известны своими набегами и разорением Римской империи, но действие происходит задолго до всего этого.

Писатель и монголовед Джон Манн, известный читателям по таким произведениям, как «Монгольская империя», «Чингис-хан» и «Хубилай-хан», перевел текст спектакля на английский язык. Билеты на спектакль уже поступили в продажу по цене от 15 фунтов или 66 тысяч тугриков до 110 фунтов или 490 тысяч тугриков в зависимости от места. Анонсы спектакля размещены по городу.

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