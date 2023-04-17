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Президент Монголии поздравил главу КНДР Ким Чен Ыну

CentralAsia (MNG) -  Приветствие председателю по государственным делам Ким Чен Ыну от Президента Монголии

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики, получил приветствие от Президента Монголии Хурэлсух Ухнаа 10-го числа, пишет ЦТАК — государственное информационное агентство КНДР.

В послании были искренние поздравления Ким Чен Ыну и корейскому народу по случаю 111-й годовщины со дня рождения великого лидера КНДР Его Превосходительства Ким Ир Сена.

В послании Ким Чен Ыну и его семье пожелали крепкого здоровья и счастья, успехов в работе, а корейскому народу - развития и процветания.

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