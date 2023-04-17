Британский торговый представитель посетил монгольскую компанию Steppe Metal Powder

CentralAsia (MNG) - Г-н Филип Мэлоун, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Монголии, г-н Даниэль Кавчински, торговый представитель и член парламента Великобритании, и г-н Элбэгсайхан Аюуш, глава отдела горнодобывающей промышленности и инфраструктуры посольства Великобритании, посетили Steppe Metal Powder 10 апреля 2023 года.

В ходе встречи гости и руководители компании обсудили совместную работу британских и монгольских компаний над завершением проекта завода и обменялись мнениями о возможностях дальнейшего сотрудничества. В завершение встречи г-н Даниэль Кавчински и посол Филип Мэлоун пожелали успехов коллективу завода.

Steppe Metal Powder — экспортно-ориентированное производственное предприятие, имеющее широкую сеть поставщиков, клиентов и партнеров в Европе и Азии. Внедрив самые передовые британские и немецкие технологии и оборудование, завод имеет производственную мощность до 3000 метрических тонн металлических порошков в год.

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