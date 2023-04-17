Папа Римский Франциск планирует посетить Монголию

CentralAsia (MNG) - Папа Франциск заявил в пятницу, что планирует посетить Монголию, самую малонаселенную суверенную страну в мире.

В импровизированном обращении к сотрудникам итальянской авиакомпании, которая обслуживает папский самолет для его международных поездок, папа сказал, что он отправится в Монголию после запланированных поездок в Венгрию и Францию в ближайшие месяцы.

«Через две недели, даст Бог, я отправлюсь в свое 41-е паломничество, поеду в Венгрию. А потом будет Марсель, потом Монголия», — сказал Франциск на аудиенции в Ватикане с ITA Airways 14 апреля.

Апостольское путешествие в Монголию сделает папу Франциска первым папой, посетившим азиатскую страну, которая имеет общую границу протяженностью 2880 миль с Китаем, ее самым значительным экономическим партнером.

Первая современная миссия в Монголию была совершена в 1922 году и была возложена на Конгрегацию Непорочного Сердца Марии. Но при коммунистическом правительстве религиозное выражение вскоре после этого было подавлено, до 1992 года. В 2016 году был рукоположен первый местный священник Монголии.

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