Отборочный раунд 1-го раунда AFC U-17 пройдет в Монголии с 24 по 28 апреля 2023 года

CentralAsia (MNG) - Отборочный раунд 1-го раунда Кубка Азии среди женщин до 17 лет пройдет в Монголии с 24 по 28 апреля 2023 года.

Австралия начинает свою кампанию против Монголии в футбольном центре Mонгольской футбольной федерации в понедельник, 24 апреля (начало в 17:00 по восточному стандартному времени). Их финальный матч отборочного раунда 1 также пройдет в Футбольном центре Mонгольской футбольной федерации, а Китайский Тайбэй закроет групповую игру в пятницу, 28 апреля (начало в 17:00 по восточному времени).

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