Два самых сильных пыльных погодных периода в этом году происходят в основном из Монголии

CentralAsia (MNG) - Официальные данные показали, что два самых сильных периода пыльной погоды в марте и апреле этого года в основном происходили из Монголии, а основной источник песка находился на расстоянии более 600 километров от Пекина, в результате чего качество воздуха в столице достигло уровня серьезного загрязнения. Об этом сообщает Национальный метеорологический центр Китая (НМЦ) в пятницу.

С 8 апреля национальная обсерватория в течение семи дней подряд выпускала предупреждения о песчаных бурях, предупреждая местных жителей о том, что ожидается, что клубы пыли поразят более десятка провинций и регионов по всему Китаю. Два пыльных погодных периода с 19 по 23 марта и с 9 по 13 апреля возникли в основном в Монголии, сообщает НМЦ.

Национальный метеорологический центр Китая отменил синий уровень предупреждения о песчаных бурях в 18:00 в пятницу.

Несколько СМИ в Южной Корее и Японии сообщили, что пыль распространилась на их страны, повлияв на жизнь людей.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил в четверг на регулярном брифинге для прессы, что в последние годы Китай очень серьезно относится к борьбе с опустыниванием, и благодаря многолетним усилиям был достигнут заметный прогресс. Площади опустыненных и запесчаненных земель сокращались в течение четырех последовательных периодов мониторинга.

Ван сказал, что Китай продолжит реализацию своего национального плана по борьбе с песком, охватывающего период с 2021 по 2030 год, обеспечит эффективную борьбу с опустыниванием в стране и приложит усилия, чтобы внести свой вклад в глобальную профилактику песчаных бурь и борьбу с ними.

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