Президент России обсудил с министром обороны Китая военное сотрудничество

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в Кремле провёл встречу с членом Государственного совета, министром обороны Китая Ли Шанфу. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во встрече также принял участие министр обороны России Сергей Шойгу.

Как сказал Путин, между странами по всем направлениям идёт хорошее развитие отношений – в экономике, социальной, культурной, в образовательной отрасли.

«Но и по линии военных ведомств мы работаем так же активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причём на разных театрах: и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе. Я думаю, что это, безусловно, ещё одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер наших отношений – отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», - сказал она.

В свою очередь Ли Шанфу сказал, что в последнее время сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической областях развивается очень хорошо. Это вносит большой вклад в обеспечение безопасности глобальной и региональной.

«Сегодня я прибыл в Россию. Это реализация Ваших договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином, которых вы достигли в ходе его мартовского визита в Москву. После того как я занял должность министра обороны КНР, это мой первый зарубежный визит. Я специально выбрал для этого Россию, для того чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений», - сказал он.

По словам Ли Шанфу, между странами очень крепкие отношения, «они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне».

«На протяжении 13 лет КНР является первым торговым партнером России. И мы, развивая отношения, понимаем ту ответственность, которая лежит на наших державах, особенно принимая во внимание то, что сейчас происходят крупнейшие за последние 100 лет перемены, мы стоим плечом к плечу и работаем над повышением благосостояния наших народов. Также принимаем во внимание, что восстановление мировой экономики происходит очень медленно, в мире очень неспокойно, очень востребован мир, востребованы мирные отношения между странами», - сказал он.

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