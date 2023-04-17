Из-за сильной метели школьников Астаны перевели на онлайн-обучение

CentralAsia (KZ) - В понедельник, 17 апреля, школьники Астаны будут учиться онлайн. Об этом сообщает inbusiness.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга акимата столицы Казахстана.

Учащиеся 0-11 классов первой смены, а также студенты 1-2 курсов колледжей переходят на дистанционное обучение из-за непогоды.

В столице Казахстана снегопад, метель и усиление ветра до 15-20 м/с. В связи с ухудшением погодных условий скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Штормовое предупреждение на понедельник объявлено в Астане и 14 областях Казахстана.

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