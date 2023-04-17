Министры иностранных дел «Талибана», Китая и России приняли участие в конференции по Афганистану

CentralAsia (CA) - В четверг, 13 апреля, в Узбекистане состоялась конференция министров иностранных дел стран региона, включая Россию и Китай, для рассмотрения ситуации и сотрудничества с управляемым талибами Афганистаном, пишет Voanews.

Встреча в узбекском Самарканде состоялась в то время, когда Организация Объединенных Наций подводила итоги своего присутствия в раздираемой конфликтами южноазиатской стране после того, как радикальные талибы запретили женщинам-сотрудникам работать во всемирной организации, что стало последним в серии ограничений, наложенных на афганских женщин.

Министр иностранных дел талибов Амир Хан Муттаки принял участие в совещании в четверг с коллегами из России и шести непосредственных соседей Афганистана, включая Китай, Пакистан, Иран, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.

В заявлении по итогам встречи говорится, что участники обсудили «выполнение нынешними властями Афганистана основных требований мирового сообщества, таких как создание инклюзивного правительства, возможность для афганских женщин работать и получать образование и обеспечение прав национальных меньшинств».

Делегаты подчеркнули необходимость разработки «механизма совместных действий» по оказанию гуманитарной помощи афганцам и восстановлению экономики страны, говорится в заявлении, опубликованном МИД Узбекистана на своем сайте.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган и его российский коллега Сергей Лавров возглавили свои делегации на конференции.

Муттаки, обращаясь к собравшимся, не стал обсуждать ограничения, наложенные его правительством на доступ афганских женщин к работе и образованию, но сказал, что талибы «готовы выполнить свои обязательства как ответственное правительство».

Он не уточнил и повторил, что талибы привержены тому, чтобы не позволить какой-либо группе или отдельному лицу использовать афганскую землю против любого регионального государства или за его пределами.

Муттаки настаивал на том, что после возвращения к власти почти 20 месяцев назад они установили мир и «сильное центральное правительство» в Афганистане и запретили выращивание и торговлю наркотиками, подготовив почву для «содержательного» и «взаимовыгодного» сотрудничества с регионом.

Министры иностранных дел Китая, России, Пакистана и Ирана провели отдельные переговоры в рамках так называемой четырехсторонней группы по Афганистану и обсудили необходимость сотрудничества с властями талибов для поддержания политической стабильности и предотвращения гуманитарного кризиса, сообщает МИД России.

Пекин и Москва активизировали взаимодействие с талибами с тех пор, как они захватили контроль над Афганистаном в августе 2021 года после вывода западных войск под командованием США после 20 лет войны.

В среду официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, отвечая на критику ограничений движения «Талибан» в отношении женщин и отсутствия политической инклюзивности, заявил журналистам, что Пекин поддерживает «афганское правительство в проведении умеренной, осмотрительной и инклюзивной политики».

Ван сказал, что его правительство поддерживало контакт с правительством талибов, чтобы помочь им и афганскому народу преодолеть трудности, связанные с восстановлением, экономическим развитием и безопасностью.

«Китай готов активизировать координацию и сотрудничество с соседями Афганистана и остальным миром, чтобы помочь Афганистану встать на путь стабильности и развития», — сказал он.

Китай и Россия входят в число нескольких региональных и соседних стран, которые сохранили свои посольства в Кабуле после захвата власти талибами. Но ни одно иностранное правительство не признало власти талибов, ссылаясь на ограничение прав афганских женщин и опасения, связанные с другими нарушениями прав человека.

«Мы надеемся, что временное правительство Афганистана защитит основные права и интересы всего афганского народа, включая женщин, детей и все этнические группы, и продолжит активную работу для удовлетворения интересов афганского народа и ожиданий международного сообщества», — заявил в среду МИД Китая.

Талибы ограничили женщинам доступ к высшему образованию, государственным должностям и общественным местам. Женщинам-работницам по оказанию помощи было запрещено работать в национальных и международных неправительственных организациях. Девочки также не могут посещать школу после шестого класса.

Организация Объединенных Наций осудила «незаконный» запрет на использование сотен афганских женщин-сотрудников, введенный неделю назад, и предупредила, что это может подтолкнуть глобальную организацию к прекращению операций в стране.

В среду талибы защищали свое решение запретить афганским женщинам работать в ООН, заявив, что это внутреннее дело, которое должны уважать все стороны.

Афганистан является домом для одного из крупнейших в мире гуманитарных кризисов, где, по данным ООН, 28,3 млн человек, или две трети населения, нуждаются в гуманитарной помощи, а 6 млн человек находятся на грани голода.