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В Монголии водителей, обслуживающих туристов, обучают по 5 направлениям

CentralAsia (MNG) -  В рамках «Года визита в Монголию» проводится подготовка специализированных водителей в сфере туризма.

Тренинг, организованный совместно Министерством автомобильного транспорта и развития, Национальным центром автомобильного транспорта и НПО «Монгольская ассоциация водителей туризма», будет обучать водителей:

  • Поведение и культура обслуживания
  • Организация туристических транспортных услуг, соответствующие правила и стандарты,
  • Предотвращение дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности,
  • Практические занятия по оказанию первой помощи
  • Пожарная безопасность и профилактика

Участникам обучения водителей туристического транспорта на тему «Роль водителей в обеспечении качества и безопасности туристско-транспортных услуг» выдаются сертификаты.

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