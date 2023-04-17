В Монголии водителей, обслуживающих туристов, обучают по 5 направлениям

CentralAsia (MNG) - В рамках «Года визита в Монголию» проводится подготовка специализированных водителей в сфере туризма.

Тренинг, организованный совместно Министерством автомобильного транспорта и развития, Национальным центром автомобильного транспорта и НПО «Монгольская ассоциация водителей туризма», будет обучать водителей:

Поведение и культура обслуживания

Организация туристических транспортных услуг, соответствующие правила и стандарты,

Предотвращение дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности,

Практические занятия по оказанию первой помощи

Пожарная безопасность и профилактика

Участникам обучения водителей туристического транспорта на тему «Роль водителей в обеспечении качества и безопасности туристско-транспортных услуг» выдаются сертификаты.

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