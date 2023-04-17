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В Казахстане возбудили 10 уголовных дел по фактам участия граждан в военных действиях в Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Комитет национальной безопасности Казахстана расследует 10 уголовных дел по фактам участия казахстанцев в военных действиях в Украине, сообщает КазТАГ.

«КНБ расследует десять уголовных дел по фактам участия граждан Казахстана в военных действиях на территории Украины», – подтвердили в КНБ, отвечая на запрос редакции КазТАГ.

Информация о фигурантах уголовного дела и их действиях на данный момент неизвестна. Данные досудебного расследования, в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежат разглашению.

По статье 172 УК РК за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет.

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