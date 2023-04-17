Число жертв конфликта между армией Судана и спецназом возросло до 97 человек

CentralAsia (CA) - В Судане во время боестолкновений между армией и отрядами Сил быстрого реагирования (RSF) погибли 97 человек, сообщает Reuters со ссылкой на суданский союз врачей. Ранены, по его информации, 365 человек.

Ранее телеканал Al Hadath привел данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): 86 жертв и 1126 пострадавших.

ВОЗ также сообщила, что лекарства, которые медицинские учреждения получили до начала эскалации, почти закончились, а проблемы с безопасностью в столице страны Хартуме не позволяют врачам прибывать к людям, которые нуждаются в лечении.

В этой связи организация призвала стороны конфликта «уважать нейтралитет здравоохранения» и обеспечить доступ пострадавших к медицинской помощи.

Накануне, 16 апреля, сообщалось о 56 жертвах и 595 раненых, такие данные приводил суданский Союз врачей.

Конфликт между армией и RSF начался 15 апреля. Силы быстрого реагирования обвинили военных в «жестоком нападении», поскольку те окружили одну из их баз и открыли огонь из тяжелых орудий. В суданской армии выступили с ответными обвинениями и заявили, что RSF атаковали армейские посты. Сообщалось, что в Хартуме бои шли в районе Республиканского дворца (музей, старая резиденция главы государства), главного командования ВС Судана, международного аэропорта, центрального рынка и вблизи военных баз на юге столицы.

Как отмечает Al Jazeera, бои шли в столице и в соседних городах Омдурмане и Бахри.

Армия наносила удары по базам RSF, часть из них были взяты под контроль. Кроме того, руководство вооруженных сил объявило, что распускает сил быстрого реагирования, отказавшись вести с ними переговоры.

Причиной конфликта стало то, что RSF отказывается выполнять требование армии и продемократических сил Судана об интеграции в вооруженные силы.

Reuters отмечает, что это первый серьезный конфликт между армией и RSF с тех пор, как в 2019 году они совместно совершили военный переворот в стране и отстранили от власти президента Омара аль-Башира, управлявшего Суданом 30 лет. С 2021 года страной руководит Переходный суверенный совет — переходная военно-гражданская администрация, в которую входит лидер RSF Мохамед Хамдан Дагало.