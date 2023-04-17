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В Казахстане после взрыва обрушился подъезд в многоквартирном доме. Видео

CentralAsia (KZ) -  Газовый баллон взорвался в двухэтажном 12-квартирном доме в казахстанском Жанаозене. По предварительным данным МЧС республики, один человек погиб.

Всего под завалами нашли шестерых человек. Известно о 13 пострадавших: госпитализировали пятерых.

Подъезд обрушился на площади 150 кв м при общей площади здания 600 кв м. Это произошло рано утром, в 5:00 по времени Астаны. Взрыв не сопровождался пожаром.

Пострадавшие переданы медработникам. На месте работают больше 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники, скорая помощь и местные власти.

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