В Казахстане после взрыва обрушился подъезд в многоквартирном доме. Видео

- Казахстан, происшествия
- 10:32, 17 апреля 2023
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- Обновлено: 10:36, 17 апреля 2023
CentralAsia (KZ) - Газовый баллон взорвался в двухэтажном 12-квартирном доме в казахстанском Жанаозене. По предварительным данным МЧС республики, один человек погиб.
Всего под завалами нашли шестерых человек. Известно о 13 пострадавших: госпитализировали пятерых.
Подъезд обрушился на площади 150 кв м при общей площади здания 600 кв м. Это произошло рано утром, в 5:00 по времени Астаны. Взрыв не сопровождался пожаром.
Пострадавшие переданы медработникам. На месте работают больше 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники, скорая помощь и местные власти.
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