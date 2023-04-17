За сутки в Казахстане зарегистрирован 31 случай коронавирусной инфекции

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CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 31 случай коронавирусной инфекции, новых случаев пневмонии и летальных исходов не зафиксировано.
Всего подтверждено 1 410 872 случая КВИ+.
На 17 апреля лечение получают 1 829 человек (1 645 КВИ+ и 184 КВИ-), из них в стационарах находятся 184 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 645. Двое заболевших – в тяжелом состоянии.
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Коронавирус в Казахстане
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