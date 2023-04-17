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Сердар и Гурбангулы Бердымухамедовы дали поминальный садака по случаю кончины Огулабат Бердымухамедовой. Фото
Сердар и Гурбангулы Бердымухамедовы дали поминальный садака по случаю кончины Огулабат Бердымухамедовой
Сердар и Гурбангулы Бердымухамедовы дали поминальный садака по случаю кончины Огулабат Бердымухамедовой
Предыстория: Умерла мать бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

CentralAsia (TM) -  В ашхабадской мечети «Hezreti Omar» 14 апреля президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также его отец председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов дали садака-агзачар в день поминовения Огулабат Бердымухамедовой – бабушки Сердара и матери Гурбангулы Бердымухамедовых, передает госинформагентство ТДХ.

Гурбангулы и Сердара сопровождал Керимгулы Бердымухамедов – сын президента, хотя его имя в тексте сообщения не упоминается.

Как подчеркивает ТДХ, «как и верный сын Родины – Мяликгулы ага (отец Гурбангулы Бердымухамедова), достойная дочь нации – Огулабат эдже также отошла в вечный мир в священный для всех мусульман месяц Ораза».

Садака-агзачар от имени Бердымухамедовых дали и в других мечетях столицы и регионов страны.

Напомним, о смерти 85-летней Огулабат Бердымухамедовой госинформагентство сообщило 8 апреля. Мяликгулы Бердымухамедов скончался в возрасте 88 лет 18 апреля 2021 года.

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