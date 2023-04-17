Министр обороны Украины ответил о потерях ВСУ фразой «меньше, чем при землетрясении в Турции»

- Азия и мир, политика
- 11:47, 17 апреля 2023
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CentralAsia (CA) - Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала российских военных действий меньше, чем количество жертв землетрясений в Турции, заявил украинский министр обороны Алексей Резников в интервью испанской La Razon.
«Конечно, у нас есть потери, потому что мы воюем. Но они критически меньше, чем у россиян. Я не могу назвать цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции», - сказал он.
Также украинский министр обороны отметил, что Киев получил от стран Запада почти все виды вооружений, которые он ранее требовал. «Когда я возглавил министерство, я шутил, что мое письмо Деду Морозу слишком длинное. А теперь осталось получить только одно — бойцов. Остальное уже сделано», — заметил Резников.
6 февраля в Турции произошло крупнейшее и самое разрушительное в истории страны землетрясение магнитудой 7,7. За ним последовала серия более слабых подземных толчков. По данным властей, в результате землетрясений погибли свыше 50 тыс. человек.