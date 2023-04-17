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В Афганистане откроют торговый дом Казахстана
Бизнес-форум в Кабуле
Бизнес-форум в Кабуле

CentralAsia (KZ) -  В Афганистане откроют торговый дом Казахстана. Об этом сообщает Primeminister.kz.

Открытие торгового дома анонсировали во время проведения казахстанско-афганского бизнес-форума в Кабуле. Ключевыми задачами торгового дома станет активизация торгово-экономических отношений Казахстана и Афганистана, а также увеличение товарооборота между странами.

В составе казахстанской делегации на форуме участвовали заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин и 18 казахстанских предпринимателей-экспортёров пищевой промышленности (мука, макароны, кондитерские изделия, напитки и молочные продукты).

Ранее по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева Казахстан передал Афганистану гуманитарный груз объёмом 5 403 тонны.

«Как не раз отмечал Касым-Жомарт Токаев, международное сообщество и, в частности, Казахстан не может оставить без помощи афганский народ, оказавшийся в сложном положении. Символично, что наша гуманитарная миссия проходит в священный месяц Рамадан, и в это благословенное для всех мусульман время позвольте пожелать всем мира и спокойствия», – сказал Серик Жумангарин.

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