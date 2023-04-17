Президент Туркменистана помиловал более 460 осужденных в честь Ночи всемогущества

- Туркменистан, общество
- 12:37, 17 апреля 2023
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CentralAsia (TM) - По случаю «Gadyr gijesi» (Ночи всемогущества) президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 463 туркменских осужденных, пишет госинформагентство ТДХ. Об этом глава государства объявил на заседании Кабинета министров.
Секретарю Совбеза, министру обороны Бегенчу Гундогдыеву поручено принять меры, «чтобы освобожденные из мест заключения в самое ближайшее время оказались в кругу своих семей».
Руководителям областей, районов и городов приказано трудоустроить помилованных.
В декабре 2022 года в честь Дня нейтралитета Сердар Бердымухамедов помиловал 308 граждан Туркменистана, в сентябре того же года по случаю Дня независимости – 829 туркменистанцев и 4 иностранцев.
Ночь всемогущества (27-я ночь месяца Рамазан) является одной из самых почитаемых в исламе и отмечается в этом году в ночь с 17 на 18 апреля.