экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Польши Анджей Дуда посетит Монголию

CentralAsia (MNG) -  Президент Республики Польша Анджей Дуда с супругой Агатой Корнхаузер-Дуда 24-26 апреля 2023 г. посетят Монголию с государственным визитом по приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и его супруги Болорцэцэг Лувсандорж.

В ходе визита Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент Республики Польша Анджей Дуда проведут официальные переговоры и обсудят широкие вопросы традиционных дружественных отношений и сотрудничества, а также некоторые вопросы международных отношений.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com