Президент Польши Анджей Дуда посетит Монголию

CentralAsia (MNG) - Президент Республики Польша Анджей Дуда с супругой Агатой Корнхаузер-Дуда 24-26 апреля 2023 г. посетят Монголию с государственным визитом по приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и его супруги Болорцэцэг Лувсандорж.

В ходе визита Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент Республики Польша Анджей Дуда проведут официальные переговоры и обсудят широкие вопросы традиционных дружественных отношений и сотрудничества, а также некоторые вопросы международных отношений.

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