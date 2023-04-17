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Число жертв взрыва в жилом доме в Казахстане выросло до трех человек
Предыстория: В Казахстане после взрыва обрушился подъезд в многоквартирном доме. Видео

CentralAsia (KZ) -  В МЧС Казахстана сообщили, что спасателями из-под завалов дома в Жанаозене живыми извлечены еще три человека, а число жертв выросло до трех.

«Спасателями из под завалов живыми извлечены еще три человека – мужчина, женщина и ребенок. Таким образом, по состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов живыми извлечены четыре человека и трое погибших. Всего госпитализировано восемь человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте в разборе завалов задействовано порядка 40 единиц техники и почти 350 человек – это спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция, волонтеры.

Утром 17 апреля в двухэтажном жилом доме Жанаозена произошёл взрыв газового баллона без горения, сообщили в МЧС. Обрушился подъезд на площади 150 м2.

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