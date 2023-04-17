Число погибших при взрыве газа в казахстанском Жанаозене выросло до четырех

CentralAsia (KZ) - Число погибших в результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Жанаозене (город в Мангистауской области Казахстана) увеличилось до четырех человек, сообщает МЧС Казахстана в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что из-под завалов извлечены живыми четыре человека, также найдены четыре тела.

Известно, что специалистам удалось спасти двух женщин, мужчину и ребенка, с ними работают врачи.

Всего же к медикам обратились более десяти человек, в том числе несколько детей. Шестерых из пострадавших госпитализировали.

По предварительным данным МЧС, 17 апреля около пяти часов утра по времени Астаны во втором микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном доме произошел взрыв газового баллона без горения. В результате обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Работы по разбору завалов продолжаются, в них задействовано более 40 единиц техники и порядка 350 человек, в том числе спасатели, кинологи, бойцы Нацгвардии, сотрудники полиции и волонтеры.

На ситуацию отреагировали в компании «КазМунайГаз», контролирующая градообразующие для Жанаозена предприятия в нефтегазовой отрасли. Нацкорпорация пообещала обеспечить новыми квартирами всех, кто лишился жилья в результате сегодняшнего взрыва.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело – по части 3 статьи 292 («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») Уголовного кодекса Казахстана.

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