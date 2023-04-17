В Казахстане ожидаются заморозки до -15 градусов

CentralAsia (KZ) - 18-20 апреля скандинавский антициклон вызовет ночные морозы на севере, востоке и в центре Казахстана. По ночам в этих частях страны похолодает до -7...-15°С, сообщили в «Казгидромете».

«На западе, юго-западе, юге, юго-востоке в ночные часы сохранятся заморозки, однако дневные температурные показатели начнут постепенно повышаться», – отметили в гидрометцентре.

На большей части республики пройдут дождь и снег. Сильный снег ожидается 18 апреля на востоке, сильные дождь и снег – 18 и 19 апреля на юго-востоке.

«По республике прогнозируются усиление ветра и туман, в южных регионах – с пыльной бурей и грозой. На севере, северо-западе, в центре и на востоке ожидаются гололёд и низовая метель», – добавили синоптики.

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