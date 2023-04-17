Путин заявил Шойгу о возможности использования Тихоокеанского флота в любых конфликтах

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин принял в Кремле министра обороны Сергея Шойгу, сообщила пресс-служба администрации главы государства. Министр обороны доложил о внезапной проверке Тихоокеанского флота, которая проводится с 14 апреля. Заслушав доклад министра, глава государства заявил, что «силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях».

Шойгу рассказал, что к проверке Тихоокеанского флота привлечено более 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов. Завтра, 18 апреля, начнется завершающий этап проверки. Во время него «корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков», уточнил министр.

Путин заявил, что первый этап внезапной проверки «действительно прошел на очень высоком уровне». Он уточнил, что приоритеты российских вооруженных сил сейчас касаются в первую очередь украинского направления, но попросил министра «обратить внимание также на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах». «И кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду. Собственно говоря, и министерство в целом, и Генштаб этим и занимаются, я знаю»,— добавил президент.

В рамках проверки Тихоокеанский флот был поднят по тревоге в полном составе и приведен в высшую степень боеготовности. Целью проверки было названо «наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника». Начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов поручил в ходе проверки взять на отдельный контроль готовность стратегических подлодок к применению оружия. Он говорил, что проверка будет проходить в три этапа. Минобороны РФ уведомило о ней иностранных военных атташе.