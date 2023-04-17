Астану засыпало снегом. За выходные в столице Казахстана выпало больше месячной нормы осадков (фото)

Астану засыпало снегом. За выходные в столице Казахстана выпало больше месячной нормы осадков

CentralAsia (KZ) - Астану накрыла снежная буря: коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

По данным «Казгидромет», при месячной норме 22 мм только за последние три дня обильного снегопада в Астане выпало 37,6 мм осадков.

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На усиленный режим работы переведены все коммунальные службы. В снегоуборочных работах заняты более 2,2 тыс. дорожных рабочих, более тысячи единиц спецтехники ежедневно.

В ночь с 16 на 17 апреля из столицы вывезли более 23 тысяч кубометров снега, или 1 671 грузовик.

Всего же с начала зимнего периода и по сегодняшний день на полигоны вывезено почти 4 миллиона кубометров снега, это более 318 тысяч рейсов.

В связи с ухудшением погодных условий интенсивность движения транспорта в городе снизилась. Для части школьников и студентов занятия перевели в дистанционный формат.

Погоду Казахстана, не только в Астане, но и в других регионах, в эти дни определяет активный циклон из районов Черного моря. В связи с чем сохраняются осадки в северных регионах в виде снега, в южных регионах преимущественно в виде дождя. По республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед, на севере, в центре – метель, на юго-востоке – гроза, град, на юге, юго-западе – пыльная буря.

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