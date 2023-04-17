Из-под завалов на месте взрыва в казахстанском Жанаозене извлекли всех пострадавших

CentralAsia (KZ) - Из-под завалов на месте взрыва газового баллона в жилом доме в Жанаозене(город в Мангистауской области Казахстана) извлекли всех пострадавших, сообщила пресс-служба акимата Мангистауской области. Вместе с тем число жертв увеличилось до четырех человек.

«В данный момент все люди из-под завалов извлечены», - сообщил аким области Нурлан Ногаев.

По данным акимата, погибли четыре человека. За медицинской помощью обратилось 13 человек, в том числе восемь детей, из них госпитализированы шесть человек, семь человек отпущены.

В МЧС сообщили, что в 11:45 из-под завалов извлечено тело женщины.

«Таким образом, по состоянию на текущий момент из-под завалов извлечены живыми четыре человека и четверо погибших», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня около 4 утра в Жанаозене в двухподъездном 12-тиквартирном двухэтажном жилом доме, в квартире второго подъезда произошел взрыв, предположительно газовой смеси. В результате обрушился подъезд на площади 150 кв. м. При взрыве предварительно пострадало три квартиры. Дом от газоснабжения отключен, причина и обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работает межведомственная комиссия, по факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Глава региона посетил госпитализированных пострадавших в Жанаозенской городской больнице и пообещал, что всем будет оказана материальная помощь, в том числе предоставлено новое жилье. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

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