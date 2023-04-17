На севере Туркменистана температура упала с 40 градусов жары до 0, но скоро снова поднимется до +38

CentralAsia (TM) - Температура воздуха в Туркменистане, которая 13 апреля превысила 40 градусов, резко снизилась до нуля. В частности, в Чагыле минимальная температура под утро 17 апреля составила +0,8 градусов, в Дашогузе +1 градус, в Ашхабаде было 5,4 градуса, сообщает «Метеожурнал».

13 апреля в Дашогузе жара достигала +39,6 градусов.

Днем 17 апреля температура в Дашогузе повысилась до 12 градусов, в остальных частях страны – до 15-18 градусов.

Со среды, 19 апреля, температура снова начнет расти и на выходных достигнет 29-34 градусов на севере в Дашогузе и 33-38 градусов в остальных областях страны.