25 лет колонии. В Москве вынесли приговор оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе

Владимир Кара-Мурза

CentralAsia (CA) - Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене (ст. 275 УК), публичном распространении ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК). Именно такой срок запрашивало гособвинение, сообщает «КоммерсантЪ».

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. По решению суда ему также назначен штраф на сумму 400 тыс. руб. и запрет в течение семи лет заниматься журналистикой. Слушания проходили в закрытом режиме из-за грифа «секретно».

Защита дважды требовала отвод председательствующего судьи Сергея Подопригорова. В обосновании адвокатов говорилось, что судья не может беспристрастно вести процесс, так как он с подачи Владимира Кара-Мурзы был включен в санкционный список Магнитского. В 2017 году Подопригоров и еще ряд судей обращались в Минфин США с просьбой исключить их из списка.

В своем последнем слове Кара-Мурза заявил, что, по его мнению, его преследуют за политические взгляды и он ни в чем не раскаивается. «Подписываюсь под каждым словом из тех, которые я говорил и которые вменяются мне в этом обвинении», — сказал он, передает РБК.

По словам Кара-Мурзы, в последнем слове обычно просят об оправдательном приговоре и такое решение является единственно законным для человека, не совершавшего преступлений. «Но я ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор. Я знал его еще год назад, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках. Такая сейчас в России цена за немолчание», — заявил он.

Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. Изначально его обвиняли в «публичном распространении заведомо ложной информации». Как утверждает следствие, во время выступления в США он обвинил вооруженные силы России в использовании запрещенных средств ведения боевых действий. Позднее против него возбудили еще два дела, в октябре их объединили в одно производство.

Дело Владимира Кара-Мурзы — первое в России, когда применяется новая редакция статьи о госизмене. Согласно ей, госизменой могут признавать не только передачу секретных сведений, но и оказание другим странам или организациям помощи в деятельности, направленной против безопасности России.

Владимир Кара-Мурза — тележурналист, режиссер и публицист. Бывший председатель Фонда Бориса Немцова за свободу. В 2015–2016 годах занимал должность заместителя главы Партии народной свободы, с сентября 2019 по февраль 2022 года вел передачу на «Эхе Москвы» и программу «Грани недели» на «Радио Свобода». Являлся участником демократического движения «Солидарность» и координационного совета российской оппозиции.