Велосипед с квадратными колесами выглядит как ожившая оптическая иллюзия. Как он едет? (видео)

CentralAsia (CA) - Велосипед с квадратными колесами выглядит как ожившая оптическая иллюзия. Креативный взгляд на обычные вещи в сочетании с огромным запасом свободного времени и недюжинной педантичностью позволили заново изобрести велосипед. Удивительный проект появился на ютуб-канале The Q.

Вот краткий обзор того, как один парень заново изобрел колесо, пишет Сarscoops.

Q — это канал на YouTube, который описывает себя как «Научные видео и многое другое».

«Мы бы сказали, что это уместно, поскольку этот конкретный проект не несет никакой реальной научной или практической ценности, которую мы можем придумать. Тем не менее, невероятно здорово видеть, что возможно с небольшими инженерными ноу-хау и инструментами, чтобы воплотить идею в жизнь», - говорится в статье.

В начале видео строитель создал квадратные опорные рамы, вокруг которых будут вращаться гусеницы. Затем в каждый угол добавляется вращающаяся пара шестерен. Теперь начинается действительно тяжелая работа, когда пара велосипедных цепей сваривается вместе с помощью небольших стальных пластин. Этот готовый компонент составляет основную часть гусеницы.

Затем строитель берет оригинальную велосипедную шину и разрезает ее на кусочки, соответствующие стальным частям гусеницы. Винты удерживают резину на гусенице, и вся готовая деталь вращается вокруг квадратного колеса. Хотя проект еще не завершен.

Традиционный велосипед передает мощность от кривошипа к центру заднего колеса через цепь. Поскольку центр этих колес не будет вращаться, инженеры должны сделать что-то другое. Вместо этого они передают мощность от кривошипа через две другие шестерни, прежде чем спуститься вниз и включить внешнюю шестерню на самом протекторе.

«Под нагрузкой мы видим, как байк движется вперед на своих квадратных колесах без каких-либо очевидных проблем, но клипы довольно короткие. У нас нет шанса увидеть, действительно ли все обернется без особой драмы. Мы также задаемся вопросом, насколько хорошо он будет подниматься и сможет ли безопасно спуститься», - пишет издание.

В любом случае, это небольшой забавный инженерный подвиг, который работает не так, как можно было бы ожидать. Это не слишком далеко от других велосипедных проектов на канале, которые включают в себя велосипед с разделенными колесами, самый маленький функциональный велосипед и велосипедную раму, полностью сделанную из гаек.