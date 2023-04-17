Казахстан аккредитует дипломатов «Талибана»

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CentralAsia (KZ) - Как сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, в ответ на информацию об аккредитации афганских дипломатов, казахстанская сторона приняла положительное решение, передает Tengrinews.kz.

«Хочу прояснить ситуацию. С падением предыдущего режима в августе 2021 года образовался вакуум власти. Посольства Исламской республики Афганистан за рубежом перестали представлять данное государство. Ситуация сложная, но не уникальная. История знает множество примеров смены власти в ряде государств, что влечет за собой вопрос легитимности новых властей. Прежде всего хочу напомнить слова главы государства о том, что мы не оставим Афганистан один на один с текущими трудностями, высказанные в сентябре 2021 года, то есть сразу после прихода талибов к власти», - заявил Смадияров.

При этом официальный представитель МИД Казахстана подчеркнул, что прибытие в Казахстан представителей новой администрации Афганистана не означает признания. Это остается прерогативой ООН.

«Напомню, что такие же миссии уже присутствуют в ряде стран. В Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане, России, КНР, Катаре, ОАЭ, и Пакистане», - отметил Смадияров.

Также официальный представитель МИД сообщил, что в торговом доме в Герате откроется торговое представительство Казахстана.

Ранее в Кабуле заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин встретился с представителем правительства «Талибан» - заместителем премьер-министра по экономическим вопросам Муллой Абдул Гани Барадаром Ахундом.

В ходе встречи Абдул Гани Барадар выразил признательность Казахстану за гуманитарную помощь и отметил, что «обе страны всегда поддерживали теплые отношения и тесное сотрудничество».

«Барадар Ахунд попросил Казахстан принять новых афганских дипломатов в стране в целях укрепления двусторонних отношений», - говорилось в выступлении афганского вице-премьера.

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