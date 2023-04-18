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НСК Монголии: ВВП на душу населения составляет 5 033 доллара США

CentralAsia (MNG) -  Основные показатели общества и экономики Монголии в первом квартале 2023 года представили главный статистик отдела политики и внешних связей Управления политики и сотрудничества Национального статистического комитета С.Норов, и главный статистик начальник отдела сотрудничества и дистрибуции Департамента политики и сотрудничества Д. Баасан.

По этому поводу сообщалось, что валовой внутренний продукт (ВВП) Монголии на душу населения по состоянию на 2022 год составит 5033 доллара США. В частности, ВВП на душу населения:

  • 485 долларов США в 2000 году,
  • 2727 долларов США в 2010 году,
  • 4128 долларов США в 2020 году.

В 2022 году он достиг 5033 долларов США, что в 10,4 раза выше, чем в 2000 году, на 84,6 процента выше, чем в 2010 году, и на 21,9 процента выше, чем в 2020 году.

Валовой внутренний продукт (ВВП) – это сумма добавленной стоимости, созданная отечественными и иностранными предприятиями, организациями и гражданами на данной территории за один год.

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